FC Bayern: Tuchel überrascht mit Aufstellung! Sané nur auf der Bank

Die Aufstellung

Bochums Hoffnung und Bayerns Schwäche

Trotz der bisherigen Dominanz der Bayern gibt es für die Bochumer aber durchaus Hoffnung. Sie haben in dieser Saison die meisten Unentschieden (10) erzielt und nur sieben ihrer 21 Spiele verloren. Das sind so wenige Niederlagen wie zuletzt in der Saison 2003/04, als sie als Fünfter in den UEFA-Cup einzogen. Zudem hat der VfL nur eines seiner letzten 13 Heimspiele verloren und ist seit sieben Spielen zu Hause ungeschlagen. Die Bayern hingegen haben bereits zwei Niederlagen in den ersten vier Spielen der Rückrunde kassiert und blieben in zwei der letzten fünf Spiele torlos.