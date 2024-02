FC Bayern verkündet unerwarteten Trainer-Wechsel: "Von Entwicklung überrascht"

Maric arbeitet seit dem vergangenen Herbst in München, für ihn wurde der Posten des „Teamleiter Trainerentwicklung & Spielphilosophie“ geschaffen . Die U19 übernimmt er nun zusätzlich.

„Ich möchte mich bei Michael Hartmann für seine Arbeit am Campus bedanken und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. René Marić hat bislang einen super Job in unserer Akademie als Teamleiter Trainerentwicklung & Spielphilosophie absolviert. Wir sind sehr froh, dass er sich nun kurzfristig bereit erklärt hat, zusätzlich auch noch die U19-Mannschaft zu übernehmen“, teilte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund mit.

Neuer Bayern-Trainer: „Von dieser Entwicklung überrascht“

Die U19 des FCB befindet sich in der Bundesliga Süd auf dem siebten von 14 Plätzen. In der Youth League geht es am 7. Februar beim Playoff-Spiel gegen den FC Basel.