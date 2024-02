FC Bayern vs. Leverkusen: Neuer-Wettlauf gegen die Zeit - Details zu Kimmich, schlechte Davies-Nachricht

„Manuel Neuer hat sich gegen Gladbach verletzt, er wird heute versuchen, ins Torwarttraining einzusteigen“, sagte Trainer Thomas Tuchel während der Pressekonferenz am Freitagmittag . „Aber es ist Manuel Neuer, er bekommt von uns Zeit bis 17.30 Uhr am Samstag. Wenn es nicht geht, steht Sven Ulreich im Tor.“

Der FCB-Kapitän hatte wegen Knieproblemen am Mittwoch pausieren müssen, absolvierte auch am Donnerstag lediglich individuelle Laufeinheiten.

Tuchel mit schlechter Nachricht zu Davies

Definitiv schlechte Nachrichten verkündete der Coach zum ebenfalls am Knie verletzten Alphonso Davies, der beim 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach noch als Linksverteidiger agiert hatte: „Er fällt leider aus, hat nicht mittrainieren können.“

FC Bayern: Kimmich vor Comeback

Nichts im Weg stehe dagegen einem Einsatz und Comeback von Joshua Kimmich: „Bei Josh muss ich keine Signale abwarten, der kommt auch mit einem Arm ins Training und sagt: Ich bin bereit. Da ist er von seiner Einstellung ganz außergewöhnlich“, so Tuchel.

„Fahren nach Leverkusen, um Spieß umzudrehen“

Der FC Bayern spiele in Leverkusen „auch gegen viele neutrale Fans an, gegen den Wunsch nach Veränderung“ nach elf Meisterschaften in Serie. „Wir müssen uns zeigen“, forderte Tuchel, „das ist der Moment! Es ist eine außergewöhnliche Gelegenheit. Es ist nicht der Moment, groß zu taktieren. Wir werden bereit sein, sie abzufordern und fahren nach Leverkusen, um zu gewinnen.“