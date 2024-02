FC Bayern: Warum nicht Demichelis als Tuchel-Nachfolger?

Wer wird der neue Bayern-Trainer? Es ist eine der ersten Fragen, die Max Eberl in seiner neuen Rolle als Sportvorstand des FC Bayern München klären muss.

Seit der Verkündung von Tuchels Aus am Saisonende wächst die Liste an potenziellen Nachfolgern stetig an. Doch bei einigen der möglichen Kandidaten lässt sich auch schnell ein Gegenargument finden.