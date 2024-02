"Frag mich, was jetzt auf einmal los ist" - Bayern-Talent spricht über FCB und Wechsel

Bayern-Talent Frans Krätzig ist zum Ende der Wintertransferphase zu Austria Wien ausgeliehen worden . Seitdem stand er in beiden Spielen in der Startelf und konnte dabei sogar ein Tor und eine Vorlage verbuchen . Im kicker spricht der 21-Jährige nun unter anderem über die Gründe für den Wechsel nach Österreich.

„Das wichtigste Argument war die Spielzeit. Außerdem hat der Verein ein hohes Standing. Es war mir wichtig, nicht irgendwo hinzugehen. Ich will gesehen werden! Die Verantwortlichen der Austria haben mir ein gutes Gefühl und so habe ich nach Gesprächen mit Freunden und der Familie beschlossen, hierher zu gehen“, erklärte Krätzig den Wechsel zu Austria Wien.

„Ich habe mich zu 100 Prozent für den Schritt zur Austria entschieden und möchte mich hier beweisen. Daher wäre es blöd, nach zwei Wochen schon wieder zurückgehen zu wollen. Aber natürlich schaue ich mir die Bayern-Spiele an und fiebere mit. Ich stehe auch vor dem Fernseher, schreie und frage mich, was jetzt auf einmal los ist. Ich bin emotional dabei, aber fühle mich gleichzeitig hier (bei Austria Wien, Anm d. Red ) sehr wohl. Ich verschwende jetzt keinen Gedanken daran, zu den Bayern zurückgehen zu wollen“, legte der 21-Jährige dar.

Bayern-Talent glaubt weiterhin an die Meisterschaft

Aktuell befinden sich die Münchner in einer großen Krise und liegen in der Liga bereits acht Punkte hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen .

Krätzig möchte seine ehemaligen Kollegen aber noch nicht abschreiben: „Natürlich steht man jetzt vor einer schwierigen Aufgabe, aber das war im vergangenen Jahr auch schon so. Wer den FC Bayern kennt, weiß, dass dort gar nichts abgeschrieben wird.“

Die Ausgangssituation sei natürlich schwierig, aber es ist „jetzt nicht die Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Es gibt so viele Spieler beim FC Bayern, die einfach Bock auf das Gewinnen haben. Niemand macht dort absichtlich Fehler. Ich glaube immer noch fest an die Meisterschaft. Die Messe ist noch nicht gelesen“, führte der Linksverteidiger an.