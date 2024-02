FC Bayern: Neuer Verletzungs-Schock? "Hätte keine Worte dafür, wenn ..."

Linksverteidiger Alphonso Davies musste gegen den Gladbacher Franck Honorat per Grätsche klären und scheint sich dabei am linken Bein verletzt zu haben. Der Kanadier blieb zunächst am Boden liegen und musste von einem Betreuer am besagten Bein behandelt werden. Immerhin konnte der Kanadier das Feld jedoch selbstständig verlassen.