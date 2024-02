Heidenheim empfängt BVB - Schmidt erwartet "Pokal-Atmosphäre"

Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim setzt im Heimspiel gegen Borussia Dortmund auf eine „Pokal-Atmosphäre“. Er wolle „Mannschaft und Fans sehen, wie sie daran glauben, dass wir was mitnehmen können“, sagte der 50-Jährige vor der Partie am Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) : „Wir wollen eine gute Leistung bringen, um nicht nur dabei zu sein, sondern mittendrin.“

In der Hinrunde war das Heidenheim gut gelungen, am dritten Spieltag holte der Aufsteiger in Dortmund ein überraschendes 2:2 und seine ersten Punkte in der Bundesliga. Schmidt bezeichnete das Spiel am Donnerstag als "Initialzündung". Es sei für Spieler und Fans wichtig gewesen, "zu sehen, dass in der Bundesliga alles möglich ist."