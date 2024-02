Kalajdzics Kreuz mit dem Kreuzband

EM-Traum vorbei

Doch nun ist der Traum von der Teilnahme an der EM in Deutschland für den Österreicher geplatzt, womöglich steht sogar seine Karriere auf dem Spiel - so wie 2019 bei seinem ersten Totalschaden im Knie. „Wir haben gesagt, vielleicht geht das ja auch nicht mehr. Vielleicht geht das ja auch nicht mehr mit dem Kicken. Kann ja auch sein“, erinnerte sich Kalajdzic damals in einer SWR-Dokumentation, die ihn bei seinem Kampf zurück begleitete.