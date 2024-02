Kapitän Günter vor Kader-Comeback bei Freiburg

Kapitän Christian Günter steht beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg nach langer Zeit vor der Rückkehr. „Er macht einen sehr guten Eindruck, ist positiv und glücklich. Er hat gute Fitnesswerte“, sagte Trainer Christian Streich: „Der Körper braucht wieder Anpassung, aber es sieht gut aus. Wir werden kurzfristig entscheiden, ob er in den Kader rückt oder in der zweiten Mannschaft spielt. Ich tendiere eher dazu, dass er im Kader ist.“

Günter hatte "wegen einer Infektion seiner ursprünglich erlittenen offenen Unterarmfraktur längerfristig medizinisch und operativ behandelt werden" müssen. Seinen einzigen Saisoneinsatz in der Liga hatte er gleich am ersten Spieltag am 19. August gegen Hoffenheim, es folgte eine lange Leidenszeit. Der Linksverteidiger werde am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart "eher noch nicht" von Beginn an spielen, kündigte Streich an: "Vielleicht wird er eingewechselt."