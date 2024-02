Kovac verschärft Eintracht-Krise

Die Krise bei Eintracht Frankfurt hat sich im Duell mit Ex-Coach Niko Kovac verschärft. Drei Tage nach dem Ausscheiden in der Conference League rettete die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller in der Bundesliga zwar spät ein 2:2 (1:2) gegen den VfL Wolfsburg, die Hessen verpassten aber erneut den dringend benötigten Befreiungsschlag.

Philipp Max (14.) und Omar Marmoush (90.+2) glichen jeweils für die SGE aus, nachdem Maxence Lacroix (2.) und Kevin Behrens (36.) die gnadenlos effektiven Wölfe zweimal in Führung gebracht hatten - am Main stehen nach sechs Pflichtspielen ohne Erfolg unruhige Tage bevor. Sportvorstand Markus Krösche war jedoch äußerst positiv.

Während Kovac aufgrund des guten Auftritts gegen Borussia Dortmund (1:1) etwas Rückendeckung der Bosse erhalten hatte, musste Toppmöller bei den Hessen Aufbauarbeit leisten. Mehr Herz, weniger Kopf - so lautete seine Forderung nach der blutleeren Vorstellung gegen Union Saint-Gilloise (1:2).

Bundesliga: Behrens beendet Negative-Serie

Die Frankfurter erwischten jedoch einen Albtraumstart. VfL-Kapitän Maximilian Arnold traf zunächst den Pfosten, ehe Lacroix die darauffolgende Flanke per Kopf zur Führung nutzte. Die Hessen wirkten kurz verunsichert, zeigten aber schnell eine starke Reaktion. Nach einem Konter über Startelf-Debütant Hugo Ekitike schloss Max zum Ausgleich ab.

Matthäus mit Appell an den DFB

Matthäus mit Appell an den DFB

Behrens beendete mit dem Treffer seinen persönlichen Negative-Lauf. Der Mittelstürmer wartete seit dem zweiten Spieltag auf einen Treffer. Nach einem überragenden Start mit vier Toren in den ersten beiden Spielen noch für seinen ehemaligen Verein Union Berlin hatte Behrens ordentlich Ladehemmung.

„Man sieht, ich wusste nach dem Tor gar nicht so richtig, was ich machen soll. Ich habe lange kein Tor mehr geschossen. Ich freue mich, dass ich heute endlich wieder getroffen habe und den Bann gebrochen habe“, zeigte sich Behrens nach dem Spiel bei DAZN erleichtert: „Ja natürlich geht das nicht spurlos an einem vorbei. Man darf aber natürlich nie aufgeben.“