Leverkusen-Star Tah: Tuchel-Taktik hat uns stärker gemacht!

„Es war ein schönes Gefühl, als wir das in der Kabine gesehen haben“, erklärte Bayers Abwehrspieler Jonathan Tah nach der Partie: „Da haben wir nochmal gespürt, wie viel Respekt sie vor uns haben. Das hat uns jedenfalls für den Moment Mut gegeben, mit Selbstvertrauen ins Spiel zu gehen und zu sagen: ‚Okay, die wissen, was auf sie zukommt und wir wollen denen auf jeden Fall die Stirn bieten.‘“

Tuchel hatte sein Team beim 0:3-Debakel in Leverkusen mit einer Dreierkette aufs Feld geschickt und dabei auf arrivierte Kräfte wie Thomas Müller und Joshua Kimmich verzichtet.

Tah: Leverkusen auf Bayerns Spielweise bestens vorbereitet

„Dass die Bayern Dreierkette gespielt haben, war für uns erstmal wieder eine Umstellung“, meinte Tah zwar. Aber: „Im Endeffekt hatten wir uns ja gerade auf das, was sie am Ende gemacht haben, vorbereitet. Deshalb wussten wir auch, als sie es wieder offensiv gestaltet haben, was wir machen mussten.“