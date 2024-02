LIVE: Tuchel erklärt Bayern-Aus: "Nicht sicher, ob es Option gab"- Pressekonferenz live im Ticker

Erster Auftritt nach dem Trainer-Beben! Thomas Tuchel äußert sich zu seinem bevorstehenden Aus beim FC Bayern. Auf der Pressekonferenz zum Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig am Samstag steht der Coach den Journalisten ab 12.30 Uhr Rede und Antwort.

Am Mittwoch hatte der deutsche Rekordmeister verkündet, dass man sich im Sommer von Tuchel trennen werde - ein Jahr vor dem eigentlichen Vertragsende.

+++ Wollte Tuchel das Aus selbst? +++

„Ich bin mir nicht sicher, ob es die Option gab, dass ich das entscheide. Ich bin ja Angestellter vom Verein. Wie gesagt, es war ein kurzes Gespräch am Dienstag, wir haben nicht lange gebraucht. Ich sehe das sehr professionell und sehr nüchtern. Das ist professioneller Sport auf höchstem Level. Da kommt es letztlich nicht darauf an, was ich will. Da findet man eine gemeinsame Lösung. Ich denke nicht, dass ich das einzige Problem bin, ich bin aber in der Verantwortung. Damit habe ich kein Problem.“

+++ Wie schwer wird die Aufgabe nun? Wie geht man es an? +++

„Es ist ziemlich einfach. Weil wir Fußball lieben. Für mich hat es noch nie eine Rolle gespielt, ob ich einen Fünfjahres-Vertrag oder einen Fünfwochen-Vertrag habe. Ob der hochdotiert war, ob er nicht hochdotiert war, das spielt keine Rolle. Die Umstände sind neu, aber wenn man sich ein bisschen Mühe macht, darüber nachzudenken - so geht es mir zumindest - ist es eigentlich egal.“

„Ob ich die Entscheidung nachvollziehen kann, ob ich sie gut finde, ob ich happy bin, spielt alles keine Rolle. Ich liebe den Job. Und ich werden den Job selbstverständlich mit der gleichen Energie machen wie zuvor. Es gibt Klarheit und Klarheit bringt Freiheit. Und das ist immer gut, sowohl zum Spielen als auch zum Trainieren“

+++ Tuchels erste Worte nach dem angekündigten Aus +++

„Wie kam es dazu? Wir haben am Dienstag gesprochen, dann die Mannschaft informiert und dann schon euch. Zu den Gründen: Wir sind unzufrieden mit der Art und Weise, wie wir spielen, mit der Punkteausbeute und den drei Niederlagen in Folge. Ich denke, es ist kein eindeutiges Bild. Wenn es ein eindeutiges Bild wäre und einen eindeutigen Schuldigen gäbe - in dem Fall den Trainer - dann säße heute jemand anders hier. Das impliziert die Entscheidung auch.“

„Ich stehe aber in der Verantwortung, jemand muss die Verantwortung nehmen. Das ist so im professionellen Sport, und darauf haben wir uns geeinigt.“

+++ Es geht los, Tuchel ist da! +++

Äußerlich gelassen setzt sich der Bayern-Trainer aufs Podium. Mal schauen, was die nächsten Minuten so bringen.

+++ PK zu einer außergewöhnlichen Situation +++

Tuchel soll bis zum Ende der Saison Trainer bleiben, obwohl die sportliche Talfahrt zuletzt mit drei Niederlagen in Folge bedenkliche Ausmaße angenommen hat. Kurzfristig muss der Bock dringend umgestoßen werden, mittelfristig braucht es womöglich nicht nur auf der Trainerposition eine Neuausrichtung.

Ein Balanceakt, den Tuchel als sportlicher Entscheidungsträger da moderieren muss. Und nun kommt mit RB ein Gegner, gegen den es zuletzt ein Remis und zwei empfindliche Niederlagen gesetzt hat.

+++ Das sagte Tuchel in der Bayern-Mitteilung +++

In Tuchels erster und bis zur PK einziger Wortmeldung zum Thema sagte der Trainer: „Wir haben vereinbart, dass wir unsere Zusammenarbeit nach dieser Saison beenden. Bis dahin werde ich mit meinem Trainerteam selbstverständlich weiter alles für den maximalen Erfolg geben.“

+++ So erklärten die Bosse das Tuchel aus +++

„Wir sind in einem offenen, guten Gespräch zu dem Entschluss gekommen, unsere Zusammenarbeit zum Sommer einvernehmlich zu beenden. Unser Ziel ist es, mit der Saison 2024/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen“, meinte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen.