Matthäus kämpft mit den Tränen! Weltmeister äußert sich emotional über den verstorbenen Andreas Brehme

Brehme übernimmt für Matthäus und macht Deutschland zum Weltmeister

Nicht nur die gemeinsame Zeit bei Inter Mailand verband die beiden Weltmeister für alle Zeiten. Matthäus war mit dafür verantwortlich, dass Brehme im WM-Finale 1990 zum Helden wurde. Als es in der 85. Minute des Finales, nach einem Foul an Rudi Völler Elfmeter für die deutsche Mannschaft gab, trat nicht der etatmäßige Schütze Matthäus an. Der Kapitän lehnte wegen eines Schuhwechsels in der Halbzeit ab. So übernahm Brehme die Verantwortung und kam zu seinem Heldenmoment. Der gebürtige Hamburger verwandelte mit rechts eiskalt unten links zum 1:0-Endstand.