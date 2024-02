Bundesliga: Müde Freiburger verlieren trotz Führung in Augsburg

Der SC Freiburg hat den Schwung aus der Europa League nicht mit in die Fußball-Bundesliga genommen und muss weiter auf das Ende seiner Durststrecke warten. Drei Tage nach dem furiosen Comeback-Sieg gegen den RC Lens verlor die Mannschaft von Trainer Christian Streich beim FC Augsburg mit 1:2 (1:0) und blieb in der Liga zum fünften Mal in Folge ohne Sieg.