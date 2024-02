Neuer hält FC Bayern im Spiel, gebrauchter Tag für einen Star - die Einzelkritik zum Sieg gegen RB Leipzig

Der FC Bayern kann wieder gewinnen. Das Team von Thomas Tuchel feierte dank eines Treffers in der Nachspielzeit gegen RB Leipzig den ersten Sieg nach zuvor drei Pflichtspielpleiten in Serie.

In Spiel eins nach der Bekanntgabe, dass Tuchel im Sommer gehen muss, war Harry Kane der entscheidende Mann beim 2:1-Sieg , der den Rückstand in der Tabelle auf Bayer Leverkusen wieder auf acht Punkte schrumpfen ließ.

Die Einzelkritik der Bayern-Stars

MANUEL NEUER: Leistete sich gleich in der 1. Minute einen wunderlichen Fehlpass. Ansonsten in der ersten Hälfte weitergehend beschäftigungslos. Fuhr in der 61. Minute sehenswert die linke Hand aus und verhinderte gegen Benjamin Sesko den fast sicheren Ausgleichstreffer der Leipziger. Beim Gegentreffer hatte er Pech, dass Goretzka den Ball abfälscht. SPORT1-Note: 1,5

MATTHIJS DE LIGT: Bildete in der ersten Hälfte mit Eric Dier ein körperlich robustes Innenverteidiger-Duo und stimmte sich gut mit dem Engländer ab. Auch nach der Pause mit Überblick und stabiler Zweikampfführung. Einer der Besten in der Münchner Elf. SPORT1-Note: 2

ERIC DIER: Konzentrierter, fast fehlerloser Auftritt in der ersten Hälfte. Seriös, aber ohne oft echte Initiative im Aufbauspiel. Die Abstimmung mit Neuer und de Ligt ließ in den Minuten zwischen Wiederanpfiff und Führungstreffer zu wünschen übrig. Mit seinem langen Ball auf Choupo-Moting leitete der Engländer den späten Siegtreffer ein. SPORT1-Note: 2,5

LEON GORETZKA: Defensiv auf kämpferisch gutem Niveau. Offensiv in der ersten Halbzeit nur selten kreativ. Biss sich immer besser in die Partie und lieferte gute Tacklings ab. Beim Gegentreffer hatte er Pech, dass er den Ball für Neuer unhaltbar abfälschte. SPORT1-Note: 3

ALEKSANDAR PAVLOVIC (bis 81. Minute): Wollte sich als ruhiger Arbeiter in der Zentrale profilieren. Hielt brav seine Position, ließ aber mutige Vertikalpässe vermissen. Machte so manche Lücke zu spät zu, blieb aber ruhig und seriös. SPORT1-Note: 3

THOMAS MÜLLER (bis 65.): Laufstark und engagiert, aber in einigen Szenen zu überhastet und ohne die nötige Präzision. Brachte mit einem miesen Pass de Ligt arg in Bedrängnis. Könnte noch mehr Zugpferd sein. SPORT1-Note: 4

JAMAL MUSIALA (bis 84.): Konnte sich in den zahlreichen Zweikämpfen, die er bestreiten musste im ersten Abschnitt gut behaupten und legte eine gute Quote hin. On top ein herrlicher Zauberpass auf Sané in der 33. Minute und die Vorlage zum 1:0 auf Kane. War sich sogar für taktische Fouls nicht zu schade. SPORT1-Note: 2