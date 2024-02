Nach Bayern-Sieg: Neuers ehrliche Worte zu Tuchel - kurioser Schulnoten-Vergleich

Nach der A bschiedsankündigung von Trainer Thomas Tuchel hat Kapitän Manuel Neuer die Spieler von Bayern München in die Pflicht genommen. „Es wirft ein schlechtes Licht auf uns alle, auf die Mannschaft, auf die Spieler, wenn wir es nicht geschafft haben, mit so einem Top-Trainer es weiterzuführen“, sagte der Nationaltorhüter nach dem 2:1 (0:0) gegen RB Leipzig bei Sky .

„Es ist nicht immer der Lehrer schuld, wenn Zeugnisnoten schlecht sind. Wir haben die Verantwortung, wenn ein guter Trainer entlassen wird“, betonte Neuer: „Wir wollen den Weg bis zum Ende professionell weitergehen. In der Ansprache hat man ihm (Tuchel, d. Red.) nichts angemerkt, er hat uns super eingestellt.“

Schlechtes Gewissen im Team? Neuer antwortet ehrlich

Neuer wurde auch gefragt, warum zuletzt mehrere namhafte Trainer in München gescheitert sind. „Es ist natürlich schwer zu sagen. Man hat natürlich andere Spieler in der Mannschaft, als früher, wo es oft so ein bisschen von alleine gegangen ist.“