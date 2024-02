Niederlagenserie: FC Bayern so schlecht wie vor neun Jahren

Mit dem 2:3 beim VfL Bochum kassierte der deutsche Rekordmeister am Sonntag seine dritte Pflichtspielniederlage in Folge. Zuvor hagelte es ein 0:3 im Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen und eine bittere 0:1-Pleite im Champions-League-Achtelfinale bei Lazio Rom.

Drei Niederlagen unter Guardiola

Für die erfolgsverwöhnten Bayern und seine Fans eine völlig ungewohnte Situation. Denn drei Niederlagen in Folge kassierten die Elf von Trainer Thomas Tuchel zuletzt vor rund neun Jahren zwischen dem 2. und 9. Mai unter Pep Guardiola.

Damals unterlagen die Bayern auswärts mit 0:2 in Leverkusen, kamen in der Champions League im Halbfinal-Hinspiel beim FC Barcelona mit 0:3 unter die Räder und kassierten anschließend noch eine 0:1-Niederlage in der Bundesliga zuhause gegen den FC Augsburg. Damals standen die Bayern allerdings längst als Deutscher Meister fest, während das heutige Team unter Tuchel acht Zähler Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen aufweist und die Chance auf die Titelverteidigung nur noch gering sind.