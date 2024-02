Niko Kovac über seine Zeit beim FC Bayern: "So darf es nie wieder werden"

Niko Kovac will die Krise des VfL Wolfsburg nicht komplett an sich heranlassen. „Es geht nicht um mich, sondern um den Klub beziehungsweise die Mannschaft“, sagte der Trainer der Wölfe zu den Diskussionen um seine Person.

Kovac: So wie bei Bayern darf es nie wieder werden

Nach einem unbefriedigenden Saisonstart und drei enttäuschenden Ergebnissen zuletzt ist Kovac zunehmend in Bedrängnis geraten. In den vergangenen Spielen kamen die Wölfe jeweils nicht über ein 1:1 gegen den FSV Mainz 05, den 1. FC Heidenheim und den 1. FC Köln hinaus.

Die aktuelle Situation lässt ihn auch an seine Trainervergangenheit beim FC Bayern zurückdenken, wo er im Herbst 2019 nach kaum mehr als einem Jahr im Amt entlassen worden war: „Ich habe schon einige Klubs erlebt. Ich war in München und das ist mit Sicherheit die schwierigste Schule. Zu dieser Zeit wusste ich das in dieser Form nicht. Aber ich habe für mich damals gesagt: So darf es nie wieder werden.“