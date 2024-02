Nur 38 Minuten insgesamt! BVB-Leihe weiterhin auf dem Abstellgleis

Giovanni Reyna hat Borussia Dortmund im Winter verlassen. Das BVB-Talent wollte in seiner Karriere den nächsten Schritt machen und Spielzeit sammeln. Bis jetzt ist dies aber auch bei seinem neuen Verein Nottingham Forest nicht der Fall.

{ "placeholderType": "MREC" }

So wirkt es rund einen Monat nach seinem Wechsel in die Premier League so, als hätte sich Reyna den falschen Klub ausgesucht. Denn auch in Nottingham kommt der 21-Jährige kaum zum Zug. Nur 38 Minuten Spielzeit in seinen ersten drei Spielen sprechen eine klare Sprache.

Reyna darf selbst im FA Cup nur sehr kurz ran

Nachdem Reyna in der Premier League schon nur Ersatz ist, dachten viele, dass seine Stunde am Mittwoch im FA Cup schlagen würde. Doch auch hier könnte die Vorstellung nicht weiter von der Realität entfernt sein. Reyna wurde beim 0:1 gegen Manchester United erst in der dritten Minute der Nachspielzeit eingewechselt.

Der Einsatz zählt somit nur für die Statistik - fußballerisch bringt es den US-Amerikaner nicht weiter. Statt in Dortmund sitzt Reyna nun eben in Nottingham auf der Bank.

{ "placeholderType": "MREC" }