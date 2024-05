Später Schock: Leipzig tritt im Endspurt auf der Stelle

Sesko trifft, Xavi fliegt

RB hadert: „Das ist enttäuschend“

Keeper Peter Gulacsi wählte deutlichere Worte: „Wir waren in der zweiten Halbzeit nicht gut, das muss man ehrlich sagen. Das 1:1 geht in Ordnung. Wir wollten auf Platz drei springen, aber das war zu wenig. Das ist enttäuschend.“

Für Hoffenheim-Trainer Pellegrino Matarazzo war es „definitiv ein hochverdienter Punkt. Ich bin zufrieden mit dem was, die Jungs gezeigt haben. Wir wollten ein Zeichen nach außen setzen. Die Jungs haben alles abgerufen, was wir zeigen wollten.“

Leipzig hat CL-Ticket schon sicher

Leipzig hatte sich nach der sicheren sechsten Champions-League-Teilnahme in Serie über Planungssicherheit gefreut. Saison "ausklingen" lassen verboten, lautete dennoch das Motto: "Wir haben noch andere ehrgeizige Ziele und wollen bestmöglich abschneiden", sagte Rose energisch. Sein Team legte vor 25.066 Zuschauern auch schwungvoll los und schnürte Hoffenheim tief in der eigenen Hälfte ein.

Lois Openda verzog einen ersten Versuch von der Strafraumkante knapp (5.), dann scheiterte Simons allein vor dem Tor am glänzend reagierenden Oliver Baumann (17.). Kurz zuvor hatte bereits der humpelnde Xaver Schlager von Nicolas Seiwald ersetzt werden müssen, der Mittelfeldspieler verletzte sich ohne Fremdeinwirkung offensichtlich am Knie (15.). Nach rund 20 Minuten konnte die TSG die Partie offener gestalten und hatte nun ebenfalls vielversprechende Ballpassagen.

Weghorst fehlt aus familiären Gründen

Doch ohne den aus familiären Gründen fehlenden Wout Weghorst fehlte es an Wucht im Strafraum, Leipzig wirkte im letzten Drittel gefährlicher. Erst setzte Sesko einen Kopfball knapp vorbei, ehe er eine Maßflanke des Ex-Hoffenheimers David Raum per Aufsetzer einnickte. Der zum 27. Mal in Serie nicht zu Null spielende Baumann sah dabei schlecht aus. Auf der Gegenseite köpfte Ihlas Bebou bei der besten TSG-Chance nur in die Arme von Peter Gulacsi (40.).