Offiziell! FSV Mainz hat einen neuen Trainer - er kommt vom FC Zürich in Bundesliga

Der FSV Mainz hat einen neuen Trainer. Wie der abstiegsbedrohte Bundesliga-Klub am Dienstag offiziell bekannt gab, wird Bo Henriksen auf den Tags zuvor freigestellten Jan Siewert folgen.

„Wir haben uns intensiv mit unserer aktuellen Situation beschäftigt und analysiert, welcher Trainertyp mit welchem fußballerischen Ansatz in dieser schwierigen sportlichen Situation zu uns passt“, erklärte Sportvorstand Christian Heidel.

Neuer Mainz-Trainer wird mit Klopp verglichen

Die Suche habe den FSV „zu Bo Henriksen geführt, einem Trainer, dem es in seiner Karriere wiederholt und unter sehr verschiedenen Voraussetzungen gelungen ist, Mannschaften zu formen und dabei einen gleichermaßen pragmatischen, aber auch mutigen und schlussendlich erfolgreichen Fußball spielen zu lassen.“

Der neue Mainz-Trainer hatte in der vergangenen Woche verkündet, dass er seinen Vertrag in der Schweiz nicht verlängern wollte. Nun kam es zu einem vorzeitigen Abschied in Richtung Deutschland, wo er ein noch eher unbeschriebenes Blatt ist.