Pavlovic glänzt bei Bayern als Kimmich-Ersatz

In der Rolle des Hellsehers fühlte sich Joshua Kimmich sichtlich unwohl. „Ich weiß es nicht“, sagte der Nationalspieler von Bayern München auf die Frage, ob es nach seiner Schulterverletzung doch noch für den Titel-Kracher bei Bayer Leverkusen reichen werde: Um das vorherzusagen, meinte Kimmich, „bräuchte ich eine Glaskugel“.

Die hat keiner beim deutschen Rekordmeister, gebangt oder gezittert wird dort allerdings nicht um den Einsatz des angeschlagenen Mittelfeldchefs beim Tabellenführer ( Samstag, 18.30 Uhr im LIVETICKER ). Und das liegt vor allem an einem Mann: Kimmich-Stellvertreter Aleksandar Pavlovic ist zwar erst 19 Jahre alt, spielt aber abgeklärt wie ein Routinier - und so gut, dass die Bosse schon Fragen zu einer möglichen DFB-Karriere des Youngsters beantworten müssen.

Bayern-Bosse schwärmen von Pavlovic

„Wenn er so weitermacht, wird er sicherlich seine Chance kriegen“, sagte Präsident Herbert Hainer bei Sky. „Ob das jetzt schon zur EM der Fall sein wird, wird sich zeigen“, ergänzte er, „das muss auch wachsen.“ Erwachsen geworden ist Pavlovic aber schon in Rekordzeit.

Gegen Gladbach (3:1) bestritt er am Samstag erst sein neuntes Bundesligaspiel und das dritte über die volle Distanz, doch der Teenager spielte wieder souverän wie ein alter Hase. Lauffreudig, passsicher und torgefährlich: Nach der abermals herausragenden Vorstellung gab es viel Lob für das Eigengewächs.

Pavlovic: Vom Balljungen zum Goalgetter

Pavlovic, der zuletzt schon in Augsburg (3:2) das wichtige erste Tor erzielt hatte, krönte seine Leistung abermals mit dem ersten Münchner Treffer - seiner Premiere in der Allianz Arena.

Und die Nationalmannschaft? Im November 2023 debütierte der Sohn serbischer Eltern, der schon mit sieben Jahren in die Bayern-Jugend wechselte, in der deutschen U20-Auswahl. Auf seiner Position hätte aber auch Bundestrainer Julian Nagelsmann Bedarf. Gab es schon Kontakt? „Dazu sage ich nichts“, meinte Pavlovic mit einem breiten Grinsen.

Pavlovic zur EM: SPORT1-User zwiegespalten

So schreibt SPORT1-User „kianschlich“: „Ich will seine Leistung ja nicht schlecht reden, aber wenn wir weiter jeden, der ein paar gute Spiele macht, direkt in den DFB-Kader stecken, wird es nur noch schlimmer, als es ohnehin schon ist. Lasst ihn erstmal seine Leistungen bestätigen und dann kann man irgendwann gucken.“