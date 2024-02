Pressestimmen nach Bayern-Pleite in Leverkusen - "Für Kane & sein marodes Team lief alles schief“

Die Werkself blieb auch im 31. Pflichtspiel in dieser Saison ungeschlagen - die Träume von der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte werden 13 Spiele vor Saisonende immer realistischer.

Der Blick ging dabei vor allem auf den spanischen Erfolgstrainer Xabi Alonso, der in England als Nachfolger für den am Saisonende beim FC Liverpool scheidenden Jürgen Klopp gehandelt wird. Auf der Insel ist aber auch Bayer-Goalgetter Harry Kane großes Thema.

England

Mirror: „Xabi Alonso sendet Botschaft an Liverpool - Harry Kane und Bayern München gedemütigt! (…) Die Mannschaft von Xabi Alonso setzt ihre herausragende Saison mit einem klaren Sieg fort. Es war ein trauriger Abend für Harry Kane. Kane hatte kaum eine Chance, und die Mannschaft von Thomas Tuchel wurde in der BayArena von Alonsos Mannen, die ihrem Spitznamen „Werkself“ alle Ehre machten und mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze stehen, effizient entsorgt.“