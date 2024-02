RB Leipzig rückt an die Champions-League-Plätze heran

Stille, Schweigen und wenig Anlass für ausgelassenen Jubel: RB Leipzig hat in schwer getrübter Stimmung den Anschluss an die Champions-League-Ränge hergestellt. Das Team von Trainer Marco Rose gewann am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:0 (1:0) und sorgte für die Trendwende in der Fußball-Bundesliga nach den schwachen Ergebnissen zum Jahresbeginn.