Todesfall bei Bundesliga-Topspiel: Leipzig-Fan stirbt im Stadion

Leipzig übermittelte um 19.35 Uhr die traurige Nachricht via X: „Leider müssen wir euch mitteilen, dass es die Person nicht geschafft hat und noch im Stadion verstorben ist. Wir sind zutiefst getroffen und all unsere Gedanken in diesem schweren Moment sind bei der Familie und allen Angehörigen. Ruhe in Frieden.“