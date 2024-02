Sieg gegen Mainz: Stuttgart weiter auf Champions-League-Kurs

Der VfB Stuttgart hat die Rückkehr in den Bundesliga -Alltag mit Bravour gemeistert und befindet sich weiter voll auf Champions-League-Kurs. Fünf Tage nach dem begeisternden Pokal-Auftritt gegen Bayer Leverkusen (2:3) festigten die Schwaben mit einem 3:1 (2:0) gegen den kriselnden FSV Mainz 05 ihren dritten Tabellenplatz und vergrößerten die Abstiegssorgen der Gäste.

Während Maximilian Mittelstädt (45.+2), Jamie Leweling (45.+5) und Deniz Undav (74.) beim Comeback von Top-Stürmer Serhou Guirassy den Vorsprung der Stuttgarter auf den Tabellenfünften RB Leipzig auf sechs Punkte ausbauten, schlittern die Mainzer als Tabellen-17. weiter ungebremst in Richtung Abstieg. Der Treffer von Ludovic Ajorque (76.) war nur Ergebniskosmetik.

„Es gibt nur ein Gefühl: Frustration. Wir machen bis zum ersten Tor ein gutes Spiel. Nach dem ersten Tor war die Körpersprache katastrophal. Da kriegen wir verdient das Zweite hinterher, weil wir so inaktiv waren“, sagte der Mainzer Torhüter Robin Zentner bei DAZN . „Wenn du so lange schon nach einem Erfolgserlebnis suchst, aber immer wieder auf die Fresse kriegst, ist das brutal.“

Undav muss leicht angeschlagen raus

In Mainz wird der Druck auf Trainer Jan Siewert wird immer größer. Gegen Stuttgart blieb die Mannschaft des 41-Jährigen trotz einer phasenweise guten Leistung bereits zum elften Mal in Folge ohne Sieg und muss damit weiter auf den dringend benötigten Befreiungsschlag im Tabellenkeller warten.

Ganz anders die Gemütslage beim VfB. „Es macht übertrieben Spaß“, sagte Torschütze Undav, der allerdings leicht angeschlagen raus musste, bei seiner Auswechslung in der 79. Minute fasste sich der VfB-Angreifer an den linken hinteren Oberschenkel. Doch nach dem Spiel überwog die Freude über den Erfolg - und den nächsten Schritt Richtung Königsklasse? „Wir gucken von Spiel zu Spiel“, betonte Undav: „Mal schauen was passiert. Wenn‘s reicht für die europäischen Plätze sind wir glücklich.“