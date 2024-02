FC Bayern: Damit machte sich Tuchel keine Freunde

Damit machte sich Tuchel keine Freunde

Sportlich ist der FC Bayern nicht auf dem Niveau, das den Ansprüchen in München genügt. Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels: Max Eberl übernimmt das Ruder als Sportvorstand des Rekordmeisters. Wird jetzt alles gut? Darüber diskutieren SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger und Bjarne Voigt in einer neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“.