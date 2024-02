FC Bayern: Tuchels Pläne? "Schon Ideen in der Schublade"

Trainer Thomas Tuchel hat nach seinem Aus beim Rekordmeister FC Bayern im Sommer seine Zukunft offen gelassen. Er habe zwar schon „Ideen, aber die bleiben bis nach dem letzten Spiel in der Schublade. Sonst funktioniert es nicht, und so funktioniere ich nicht“, sagte der 50-Jährige während der Pressekonferenz zum Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig am Samstag (ab 18.30 Uhr).