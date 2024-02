VfB geht für "Vogel" Undav bis "ans Äußerste"

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart ist für einen Transfer von Torjäger Deniz Undav „sicher bereit, ans Äußerste zu gehen“, wie Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag unterstrich. Der VfB hat den 27-Jährigen bis Sommer vom englischen Premier-League-Klub Brighton and Hove Albion ausgeliehen. Die Verhandlungen über eine Weiterbeschäftigung in Stuttgart laufen.