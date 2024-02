VfB ohne Nübel - Fragezeichen bei Guirassy und Undav

"Die Flüssigkeit in der Hüfte geht nicht so schnell raus. Das Risiko ist zu groß", sagte Trainer Sebastian Hoeneß. Ausfallen wird auch Anthony Rouault, der in dieser Woche an der Nase operiert wurde. Ein großes Fragezeichen steht auch noch hinter dem Einsatz von Silas, der am Mittwoch vom Afrika-Cup nach Stuttgart zurückgekehrt war. "Er ist müde und platt. Da müssen wir sehen", sagte Hoeneß.