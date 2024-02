VfB verpflichtet Dahoud - Sorgen um Zagadou

Fußball-Nationalspieler Mahmoud Dahoud kehrt in die Bundesliga zurück: Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt vom Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion zum VfB Stuttgart.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„Ich freue mich sehr, dass der Wechsel zum VfB geklappt hat. Es ist schön, wieder in der Bundesliga spielen zu dürfen. Der VfB ist ein toller Verein mit einer großen Tradition und tollen Fans“ erklärte Dahoud nach seinem Transfer: „Die Mannschaft spielt einen spannenden und beeindruckenden Fußball. Ich kenne schon einige Spieler von der U21-Nationalmannschaft.“

VfB lobt Dahoud: „Enorme fußballerische Qualität“

Auch die Verantwortlichen des VfB zeigten sich nach dem Transfer äußerst zufrieden. „Wir freuen uns, dass sich mit Mo Dahoud ein Spieler für den VfB Stuttgart entschieden hat, der uns noch besser machen wird“, sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Mo hat seine enorme fußballerische Qualität bereits in der Bundesliga und international nachgewiesen.“

Für Stuttgart ist es bereits der zweite Leihspieler aus Brighton. Im Sommer hatte der VfB bereits Deniz Undav ausgeliehen. In beiden Fällen besitzen die Schwaben eine Kaufoption.

Frankfurt verleiht Ngankam an Mainz

Frankfurt verleiht Ngankam an Mainz

Allerdings droht dem Bundesligadritten im Kampf um die internationalen Plätze ein längerer Ausfall. Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou verletzte sich am Mittwoch im Training offenbar am Knie. Laut kicker bestehe sogar der Verdacht eines Kreuzbandrisses. Sky brachte am Donnerstag deshalb bereits Lilian Brassier (24) von Stade Brest als möglichen Ersatz ins Gespräch.