Vor FC Bayern vs. Leverkusen: Matthäus stellt bei Tuchel die Mut-Frage

Lothar Matthäus glaubt an einen Sieg des FC Bayern im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (ab 18.30 Uhr im Liveticker). „Mein Gefühl sagt mir, dass die Bayern am Samstag die Nase knapp vorn haben werden“, erklärte der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler und TV-Experte in seiner Kolumne für Sky.

Bayern ist im Bundesliga-Gipfel in Leverkusen gefordert, nur zwei Punkte liegen zwischen Titelverteidiger und Spitzenreiter. Entscheidend werde laut Matthäus die Herangehensweise von Bayerns Trainer Thomas Tuchel sein.

„In solch wichtigen Spielen kommt es darauf an, was sich der Trainer traut, was er seinen Spielern vorgibt. Ist Tuchel so mutig, dass er auch in Leverkusen vorn attackiert wie zuletzt gegen Gladbach, obwohl seine Mannschaft hinten Probleme hat?“, fragte Matthäus. Seine Meinung: „Wenn die Bayern diesen Mut mitbringen und so die Leverkusener zu Fehlern zwingen, könnten sie am Ende erfolgreich sein.“

Matthäus: Alonso-Handschrift deutlicher als bei Tuchel

Beim Vergleich zwischen Tuchel und Bayer-Coach Xabi Alonso machte Matthäus derweil zwei Unterschiede aus. Zum einen sei die Handschrift Alonsos im Leverkusener Spiel sehr deutlich erkennbar: „Tuchel hat auch seine Handschrift, aber die von Alonso ist für mich sichtbarer.“

Zudem habe Alonso, einst selbst Profi bei den Bayern, die im Sommer gewünschten personellen Verstärkungen bekommen: „Tuchel hat nicht alle Spieler bekommen, die er wollte.“

Zwar habe Tuchel mit Sacha Boey (Galatasaray Istanbul) einen Neuzugang für die rechte Abwehrseite bekommen und mit Aleksandar Pavlovic eine überraschend gute Entdeckung im eigenen Kader gemacht, doch Matthäus sieht weitere Probleme.

„Wenn ich aber höre, dass bei Bayern auf der Sechs nachgelegt werden soll, zeigt das schon wieder die Problematik. In München spielen die Medien eine größere Rolle, jedes Wort von Tuchel wird als Schlagzeile benutzt, so kommt keine Ruhe in die Mannschaft“, urteilte der 62-Jährige.

Über die Zukunft von Tuchel werde das Duell mit Leverkusen laut Matthäus dennoch nicht entscheiden: „Eine Niederlage würde sicher nicht sein Aus bedeuten, denn es bleiben danach noch 13 Spiele, um das Ziel Meisterschaft zu erreichen. Aber eine Niederlage wäre ein herber Rückschlag, und man wäre auf Ausrutscher des direkten Konkurrenten angewiesen, die es bisher nicht gab.“

