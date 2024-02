Vor Gastspiel in München: RB Leipzig bangt um Klostermann

Fußball-Bundesligist RB Leipzig bangt vor dem Top-Spiel bei Bayern München am kommenden Wochenende (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) um Nationalspieler Lukas Klostermann. Der Abwehrspieler war im Ligaspiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (2:0) in der 23. Minute ausgewechselt worden.