Wann endet die Leidenszeit dieses BVB-Stars?

Während Lukas Nmecha nach 15-monatiger Zwangspause am Wochenende vor seiner Rückkehr für den VfL Wolfsburg , ausgerechnet gegen Borussia Dortmund , steht, muss sich sein um knapp zwei Jahre jüngerer Bruder Felix Nmecha noch gedulden. Den BVB-Star bremsen weiterhin Hüftprobleme aus – eine belastende Situation für den Mittelfeldspieler.

BVB-Star Nmecha schuftet für sein Comeback

Felix Nmecha verletzte sich Mitte November im Hinspiel beim VfB Stuttgart (1:2) an der Hüfte und musste vorzeitig ausgewechselt werden.

Am Anfang schienen die Probleme harmlos zu sein, doch die Schmerzen hielten sich hartnäckig und so stand Ende des Jahres sogar eine Operation und eine noch längere Ausfallzeit im Raum. Doch der 23-Jährigen entging dem Eingriff knapp und schuftet seitdem an seiner Rückkehr – meist zweimal täglich.