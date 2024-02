"Genau die Spieler, die Tuchel demontiert hat": Hamann kritisiert Tuchel nach Bayern-Pleite in Leverkusen

„In so einem Spiel brauchst du die besten und erfahrensten Leute. Da kann ein Fehler und eine Situation entscheiden. Und du brauchst Führung“, meinte Hamann und wurde konkreter. „Wenn ein Kimmich fit ist, hat er zu spielen, bei aller Liebe für Pavlovic“, stellte Hamann in der Fußball-Talkshow Sky90 klar.

„Was soll sich de Ligt jetzt denken?“

Hamann verrät seine Stützen

„Wenn du mich fragst, wer die ersten drei Bayern-Spieler auf einem Spielberichtsbogen in einem Champions-League-Finale sind, dann sage ich de Ligt, Kimmich und Goretzka. Und das sind genau die Spieler, die er demontiert hat in den letzten Wochen und Monaten“, schoss Hamann weiter gen Tuchel und stellte im Rückblick auf das Topspiel vom Samstag fest: „Da brauchst du dich dann nicht zu wundern, wenn du in so einem Spiel keine Führung hast.“