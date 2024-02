Weiter Bayern-Sorgen um Kimmich! "Nicht, dass noch etwas Gröberes passiert"

Joshua Kimmich muss sich nach seiner Schulterverletzung weiter in Geduld üben. Sportdirektor Christoph Freund hat vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag ein Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben. „Jo ist ein richtiger Kämpfer, ein Fighter, er kann mit Schmerz umgehen“, sagte Freund. „Wir werden sehen wie die nächste Woche aussieht.“

Trainer Thomas Tuchel fehlte zwar aufgrund seines grippalen Infekts auf der Pressekonferenz, soll aber beim Spiel gegen Gladbach wieder an der Seitenlinie stehen. Zudem stellte sich Bayerns-Neuzugang Bryan Zaragoza vor. Der Spanier sollte eigentlich erst im Sommer aus Granada nach München wechseln, doch die Verletzungssorgen zwangen den FCB zum Handeln. Die PK zum Nachlesen im Ticker.

+++ Freund über Kader-Comeback von Mazraoui +++

„Er ist in der Früh zurückgekommen. Es gibt noch ein paar Checks, wenn alles okay ist, ist das der Plan.“

+++ Zaragoza über seine Ziele +++

„Ich möchte hier alles schaffen. Der Klub und die Mannschaft ist dafür gemacht, alles zu gewinnen.“

+++ Zaragoza über seine Größe +++

„Es wird viel über meine Größe geredet. Aber um Fußball spielen zu können, ist es egal, ob man 1,90 oder 1,70 groß ist.“

+++ Zaragoza über sich +++

In drei Worten würde sich Zaragoza als „Gewinner, intelligent und bescheiden“ charakterisieren.

+++ Zaragoza über Vorbilder +++

„Mein Vorbild war immer Lionel Messi. Hier bei Bayern gefallen mir Leroy Sané und Kingsley Coman sehr gut. Ich freue mich, hier mit allen Spielern zusammenzuspielen. Denn jeder Spieler gibt hier immer alles.“

+++ Freund über Kimmich +++

„Jo ist ein richtiger Kämpfer, ein Fighter, er kann mit Schmerz umgehen. Wir müssen schauen, was er für Übungen machen kann. Er ist sehr positiv. Wir müssen von Tag zu Tag schauen, welche Übungen er macht und dass er nicht zu früh beginnt. Nicht dass noch etwas Gröberes passiert. Wir werden sehen wie die nächste Woche aussieht.“

+++ Freund über Boey +++

„Sacha ist gut angekommen, er fühlt sich sehr wohl. Er ist grundsätzlich bereit und hatte bei Gala auch Spielrhythmus. Ob er beginnt, ist eine Entscheidung des Trainerteams.“

+++ Freund über Fazit des Transferfensters +++

„Grundsätzlich wollten wir uns auf der Rechtsverteidigerposition breiter aufstellen. Das ist uns gelungen. Das mit Bryan war so nicht geplant, aber wir mussten reagieren und haben eine gute Lösung gefunden. Ich bin sehr happy, dass wir das so umsetzen konnten. Grundsätzlich bin ich positiv und froh, dass wir uns so aufstellen konnten.“

+++ Zaragoza über seinen Spielstil +++

„Ich würde mich als Straßenfußballer definieren. Ob ich in der Startelf bin, wird der Trainer entscheiden.“

+++ Zaragoza über seinen verfrühten Wechsel +++

„Es war geplant, dass ich im Sommer komme. Die Leute müssen verstehen, dass es für mich eine große Chance ist, jetzt schon nach München zu kommen.“

+++ Freund über Statik im Kader +++

„Wir sind froh, dass wir mehrere Optionen haben und mehr Breite im Kader. Wir haben schon einige angeschlagene Spieler. Der Kader ist aktuell nicht sehr groß, aber wir sind gut aufgestellt. Wir hoffen, dass wir in den nächsten sieben bis zehn Tagen wieder komplett sind. Wir wollen, dass die Jungs sich gegenseitig pushen. Wenn der Kader größer ist, gibt es Entscheidungen, die zu fällen sind. Aber so ist das beim FC Bayern. Wir sind froh, dass wir eine andere Situation haben als in den letzten Wochen“, sagt Freund auf SPORT1-Nachfrage.

+++ Freund über Kader +++

„Die Spieler sind bereit, sie stehen im Kader, es obliegt dem Trainer, wen er aufstellt. Gladbach hat in Leverkusen sehr gefightet für den Punkt, wir stellen uns auf ein ähnliches Spiel ein. Sie werden versuchen, noch mehr Umschaltmomente zu kreieren. Es wird sicher eine Herausforderung werden aber wir wollen das Spiel gewinnen.“

+++ Freund über Tuchel +++

„Er wird das Training leiten und wir sind zuversichtlich, dass er auch morgen das Spiel leiten wird.“

+++ Zaragoza über seine Ziele +++

„Ich möchte mein Debüt für Bayern feiern und der Mannschaft helfen. Ich möchte von den tollen Spielern lernen und alles gewinnen, was möglich ist.“

+++ Zaragoza über seinen Wechsel +++

„Es hat mir wehgetan, Granada zu verlassen, aber ich hatte keine Zweifel, nach München zu wechseln. Franck Ribery ist eine große Referenz für alle Spieler.“

+++ Freund über Transfer +++

„Das war ursprünglich nicht so geplant. Aufgrund der Verletzung von Kingsley Coman haben wir diskutiert, was wir machen. Es war naheliegend mit Bryan. Es war sehr kurzfristig. Ich war noch mal in Granada, es waren gute Gespräche und ich bin sehr froh, dass er hier ist.“

+++ Zaragoza und Freund sind da +++

Bryan Zaragoza und Christoph Freund nehmen auf dem Podium Platz. Freund beantwortet auch die Fragen zum Spiel für den erkrankten Tuchel.

+++ Herzlich willkommen zur Bayern-PK +++