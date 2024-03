Auch dieser Gigant soll an Alonso gebaggert haben

Alonso lehnte angeblich Millionen-Angebot von PSG ab

„Ich habe das Gefühl, dass ich hier noch nicht am Ende bin“, sagte Alonso am Karfreitag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiele der Leverkusener am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) zuhause gegen die TSG Hoffenheim - und beendete damit alle Spekulationen um seine Zukunft. In Leverkusen kehrt pünktlich zu den Wochen der Wahrheit Ruhe ein. Er habe „nach reiflicher Überlegung“ entschieden, betonte Alonso, „dass das der richtige Ort für mich ist“.