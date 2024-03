FC Bayern: Was das Alonso-Bekenntnis für Bayerns Trainersuche bedeutet

Uli Hoeneß hatte eine Vorahnung. Xabi Alonso in diesem Sommer zum FC Bayern zu lotsen werde „sehr schwierig, um nicht zu sagen wahrscheinlich unmöglich“, sagte Hoeneß am Gründonnerstag bei BR24Sport .

Der neue Sportvorstand Max Eberl arbeitet an einer zeitnahen Lösung . „Wir starten in den April, es wäre schön, wenn wir es im April hinbekämen, ohne dass ich mir jetzt sage, das ist der ultimative Tag“, sagte Eberl bei Sky . Die Entscheidung solle „so schnell wie möglich, aber auch so gut wie möglich“ getroffen werden: „Wir wollen die beste Entscheidung treffen.“

Eberl: Es ist Bayerns Pflicht, „alles einmal zu durchdenken“

Rangnick bei Bayern nicht vom Tisch

Rangnick ist nicht zum ersten Mal Thema an der Säbener Straße. Als 2019 Niko Kovac‘ Stuhl in München zu wackeln begann, suchte Karl-Heinz Rummenigge den Kontakt. „Als Bayern 1:5 in Frankfurt verlor, kam noch einmal ein Anruf aus München, die Wahl fiel aber dann letztlich auf Hansi Flick. Und der hat es bekanntlich ja nicht so schlecht gemacht“, sagte Rangnick der Sport Bild.