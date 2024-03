Bayer-Star Granit Xhaka mit Droh-Nachricht: "Kommt nicht gut für dich"

„Person X, versuch es nicht“

Später ergänzte er dann, in Richtung eines mutmaßlichen Maulwurfs: „Und jener, der euch so gut füttert, dass ihr quasi über meine Situation berichten müsst, weiß, wen ich meine. Ich sage es nochmals: Vertrag bis 2027 und so wird es auch bleiben, und zwar bis zum Schluss! Also auch du, Person X, versuch es nicht. Taulant Xhaka ist Basel und bleibt Basel.“