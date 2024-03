Bayern - Dortmund: Kingsley Coman und seine besondere Beziehung zum BVB

Kingsley Coman kehrt gegen Borussia Dortmund in den Kader des FC Bayern zurück. Ausgerechnet gegen Dortmund, möchte man fast sagen. Denn der zuletzt verletzte Offensivspieler des deutschen Rekordmeisters hat eine besondere Beziehung zum nächsten Gegner - wie die Münchner auf ihrer Website selbst berichten.

Zwölf Mal traf Coman bereits auf den BVB, elf Mal ging er dabei als Sieger vom Platz, dazu gab es ein Remis. Dabei handelt es sich um einen Rekord: Kein anderer Spieler ist beim Topspiel der Bundesliga so häufig ungeschlagen geblieben.

„Ich hoffe sehr, dass ich diese Statistik am Wochenende weiter ausbauen kann und wir gewinnen werden“, sagte Coman vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr im Liveticker). „Es ist immer ein sehr spezielles Spiel, der Klassiker in Deutschland. Wir werden alles geben.“