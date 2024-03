Bayern geschlagen? Leverkusen jubelt im Derby in Köln

Leverkusen hat nun mehr in jedem seiner letzten 17 Auswärtsspiele - wettbewerbsübergreifend - mindestens ein Tor erzielt. Gleichbedeutend mit einem eingestellten Klubrekord im Profifußball, das gelang der Werkself zuvor nur im Jahr 2016.

Alonso auf den Spuren von Flick und Guardiola

Granit Xhaka haderte mit den Platzverhältnissen und tat nach der Partie im DAZN -Interview seinen Unmut kund: „Es ist ganz schwierig auf diesem Platz Fußball zu spielen. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber auf solchen Plätzen kann man nicht einmal fünf Pässe hintereinander spielen - ohne dass der Ball verspringt. Aber, ein Derby muss man gewinnen - egal wie. Wir wissen, wie wichtig die drei Punkte heute waren.“

Alonso fuhr mit Bayer 33 Siege in seinen ersten 50 Bundesliga-Spielen als Coach ein. Nur Hansi Flick (40) und Pep Guardiola (42) fuhren in ihren ersten 50 BL-Spielen als Trainer mehr Siege ein.

„Ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis, es war nicht einfach. Heute war zwar nicht so spektakulär, aber wir haben es gut gemacht“, befand der Leverkusener Coach. Auch er merkte an, dass die Platzverhältnisse im RheinEnergie-Stadion sehr schwierig gewesen seien. „Aber, jetzt wollen wir uns auf Donnerstag und die Europa-League konzentrieren“ (gegen Qarabag Agdam ab 18.45 Uhr im SPORT1 -LIVETICKER) , führte der 42-Jährige aus.

Leverkusen baut den Vorsprung auf die Bayern weiter aus

Durch den Auswärtssieg wuchs der Vorsprung auf den FC Bayern München auf zehn Punkte an - ein wichtiger Schritt mit Blick auf die Meisterschale.

Köln wieder ohne eigenen Torerfolg

Bereits vor Thielmanns Platzverweis hatte Leverkusen die Spielkontrolle schnell an sich gerissen. Nationalspieler Jonas Hofmann (4.) vergab früh eine erste Großchance, als er den Ball knapp vorbeischoss. Der FC mühte sich, den Spielaufbau der Leverkusener zu stören und so Ballgewinne zu erzwingen - die erste Möglichkeit entsprang aber einem Konter: Linton Maina und Sargis Adamyan kombinierten sich nach vorne, nach der anschließenden Flanke köpfte Dejan Ljubicic (11.) am Tor vorbei.