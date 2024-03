Bundesliga: Platzverweis im Rhein-Derby! Köln hadert mit dem Schiedsrichter

Im 72. Rhein-Derby empfängt der 1. FC Köln den Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen (JETZT im SPORT1 -LIVETICKER) . Nach gerade einmal 14 Minuten geraten die Kölner in Unterzahl - Jan Thielmann muss mit Rot vom Platz.

Was war passiert?

VAR greift ein - Köln nur noch zu zehnt

Im Anschluss bekam Stieler ein Signal vom VAR, sich die Situation auf dem Monitor am Spielfeldrand noch einmal anzuschauen. Tatsächlich änderte der Unparteiische seine ursprüngliche Entscheidung nach Ansicht der TV-Bilder und zeigte Thielmann die Rote Karte. Die Kölner - insbesondere Thielmann - waren mit der Entscheidung überhaupt nicht einverstanden.

Ein herber Rückschlag für die Kölner, die mit lediglich 16 Toren in der laufenden Spielzeit die schwächste Offensive im Oberhaus stellen. In Unterzahl gegen die beste Defensive der Liga (16 Gegentore) anzulaufen, ist kein leichtes Unterfangen und das sollte sich gegen Ende der ersten Halbzeit bestätigen - Jeremie Frimpong brachte die Gäste mit 1:0 in Führung (37.).