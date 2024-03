Bei BVB-Sieg: Watzke verstößt gegen Hausordnung bei Bayern

Auf den ersten BVB-Sieg beim FC Bayern seit fast zehn Jahren hat sich Hans-Joachim Watzke am Samstag einen besonderen Genuss gegönnt - allerdings regelwidrig.

Nach Abpfiff beim 2:0 in München steckte sich der Geschäftsführer von Borussia Dortmund eine Zigarette an, wie TV-Bilder zeigen. Das Problem: In der Allianz Arena ist das ausdrücklich verboten!