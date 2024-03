Beim Bayern-Schützenfest gegen Mainz: Kuriose Szene um Bayern-Schlitzohr Müller

Beim 8:1-Kantersieg gegen Mainz wurde Thomas Müller seinem Ruf als Schlitzohr wieder einmal gerecht. Das zeigte sich in der Entstehung des zweiten Münchner Treffers, als er Joshua Guilavogui narrte.

Was war passiert? Joshua Kimmich schickte Müller auf dem rechten Flügel, Guilavogui foulte den Routinier in der Nähe des Strafraums. Im Anschluss redete Müller auf den Mainzer ein, der sich nicht mehr auf das Geschehen konzentrierte und schließlich in Richtung eigenes Tor trabte.