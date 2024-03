Irres Bayern-Schützenfest! Kane zaubert, Gnabry trifft traumhaft - Tuchel-Team zerlegt Mainz

Der FC Bayern ist auch in der Bundesliga zurück in der Spur und hat den Rückstand auf Tabellenführer Leverkusen zumindest für einen Tag auf sieben Zähler verkürzt! Nach dem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Lazio Rom in der Champions League unter der Woche legte der deutsche Rekordmeister zu Hause gegen Mainz 05 nach und gewann nach einer wahren Gala mit 8:1 (3:1).