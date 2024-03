"Besser mit Flo": Wirtz unersetzlich für Leverkusen

Alonso gestand im Anschluss seinen „Fehler“ ein, er habe zu viel rotiert. Im Rückspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/ RTL ) in der BayArena wird Wirtz damit wieder gesetzt sein. „Wenn er auf dem Platz ist, haben wir einen Top-Spieler in der Mannschaft“, sagte Alonso.

Auch in den Planungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte der 20-Jährige eine große Rolle mit Blick auf die Heim-EM im Sommer spielen. Am Donnerstag wird der Kader für die Testspiele in Frankreich (23. März) und gegen die Niederlande in Frankfurt (26.) bekannt gegeben.