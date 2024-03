"Bester Bayern-Spieler der letzten Wochen" - Effenberg lobt FCB-Neuzugang

Tatsächlich war der im Januar als Notlösung für die Abwehr gekommene Dier zuletzt nicht immer nur positiv aufgefallen, erwies sich beim 2:2 gegen den SC Freiburg als zu langsam bei Kontern und zu halbherzig in den Zweikämpfen.

Effenberg über Dier: „Das ist unüblich“

„Er ist der beste Bayern-Spieler in den letzten Wochen - und das ist unüblich“, sagte der SPORT1 -Experte und frühere FCB-Profi. „Denn den holst du im Winter und man hatte sich gefragt: Ist das überhaupt der richtige Mann?“

Nicht normal für Effenberg insofern, als dass der weiterhin in der Krise steckende deutsche Rekordmeister doch eigentlich noch viele weitere Akteure in seinen Reihen haben sollte, die als Anführer agieren.

Dier-Vertrag verlängert sich automatisch

So oder so: Für den von Tottenham Hotspur gekommenen Dier geht das Kapitel FCB nun weiter, weil sich die dafür festgeschriebenen Konditionen in seinem bisherigen Arbeitspapier erfüllt haben - fünf Einsätze für die Bayern waren dafür nötig gewesen.