Bewegende Rede von Rudi Völler bei Gedenkfeier von Andreas Brehme

Mit einer bewegenden Rede seines langjährigen Weggefährten Rudi Völler hat sich die Fußball-Familie vom WM-Helden Andreas Brehme verabschiedet. DFB-Sportdirektor Völler, mit Brehme 1990 in Italien Weltmeister, sowie zahlreiche weitere Freunde und Mitspieler erwiesen dem am 20. Februar plötzlich Verstorbenen bei der Gedenkfeier am Dienstag in München die letzte Ehre.