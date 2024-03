Bundesliga: Debakel! Köln geht gegen Leipzig unter

Die Domstädter unterlagen RB Leipzig deutlich mit 1:5 (1:1), viele Fans der Heimmannschaft verließen schon frühzeitig das Stadion. Sollte Mainz am Samstag gegen den VfL Bochum gewinnen, würde Köln auf den 17. Platz abrutschen.

Adamyan trifft nach 559 Tagen wieder

„In der ersten Halbzeit haben wir gut mitgehalten, in der zweiten Halbzeit fallen wir leider auseinander. Das darf uns nicht passieren“, analysierte FC-Stürmer Sargis Adamyan nach dem Spiel bei DAZN. „Man kann es gar nicht erklären, warum wir so zusammenfallen und die in 15 Minuten drei Tore machen.“