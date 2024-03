Bundesliga heute: Augsburg - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC Augsburg empfängt heute um 15:30 Uhr den 1. FC Heidenheim 1846 in der Bundesliga. In der Hinrunde trafen die beiden Teams erstmals im Profifußball aufeinander, wobei der FCA sich mit 5:2 durchsetzte. Dieses Spiel war das erste Bundesliga-Spiel des FCA unter Trainer Jess Thorup. Augsburgs Fredrik Jensen, der beim 6:0 gegen den SV Darmstadt zum zweiten Mal zwei Torbeteiligungen in einem Bundesliga-Spiel hatte, wird sicherlich ein Spieler sein, auf den Heidenheim ein besonderes Augenmerk legen wird.

FC Augsburg in Topform

Der FC Augsburg befindet sich in einer guten Form. Mit dem 6:0-Sieg gegen Darmstadt am 24. Spieltag feierten sie ihren geteilt höchsten Sieg in der Bundesliga-Vereinsgeschichte und konnten erstmals seit Oktober 2023 wieder zwei BL-Siege in Folge feiern. Mit elf Punkten an den ersten sieben Rückrunden-Spieltagen spielt der FC Augsburg seine beste Bundesliga-Rückrunde seit neun Jahren. Nur der VfB Stuttgart hat in der Rückrunde mehr Tore erzielt als Augsburg.